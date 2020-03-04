Россиян не будут отдельно страховать от коронавируса

Российские страховые компании не будут создавать отдельную страховку на случай заражения коронавирусом. Сейчас граждане уже застрахованы от COVID-19 по ДМС или ВЗР. Более того, отдельные документы нельзя сделать из-за законодательства страны.

Страховку от коронавируса своим клиентам предложил банк «Восточный». По словам председателя правления банка Вячеслава Арутюняна, при заболевании человек сможет получить от трех до шести тысяч рублей ежедневно. Если пациент умрет от инфекции, то близким выплатят от 300 тысяч до миллиона рублей.

При этом страховщики напоминают, что в России коронавирус числится в списке болезней, которые опасны для окружающих. Таким образом, диагностику COVID-19 проводят только по ОМС.

«Государственными службами прописан жесткий алгоритм действий в случае подозрения на наличие у человека коронавируса (в том числе для коммерческих клиник). Этот алгоритм не подразумевает возможность воспользоваться какими-то коммерческими (сервисными) службами для помощи в такой ситуации», — пояснили РИА «Новости» в компании «АльфаСтрахование».

Как отметили в компании «Согласие», создание отдельной страховки на случай коронавируса нецелесообразно. Эта инфекция входит в действующие программы страхования — как в добровольное медицинское страхование (ДМС), так и в страховку для выезжающих за рубеж (ВЗР). Эти слова поддержали в «Росгосстрахе» и «РЕСО-Гарантии».

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин отметил, что коронавирус покрывается ДМС и ВЗР, но «лечиться придется под контролем государства в определенных медучреждениях».

Коронавирус появился чуть более двух месяцев назад в китайском Ухане. За это время инфекция успела распространиться на многие страны. Число зараженных превышает отметку в 92 тысячи человек. Более трех тысяч случаев заражения закончились летальным исходом.