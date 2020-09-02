Россиян научили выбирать хороший мед

На российских прилавках сейчас многообразие меда. Выбирать его нужно тщательно, чтобы не наткнуться на подделку или прошлогодний продукт.

Несколько советов при покупке меда дали специалисты Роскачества. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Окраска меда бывает разной и зависит от того, из чего он сделан. Например, цветочный мед светло-желтый, липовый — янтарный, а гречишный — светло-коричневый. Оттенки возможны любые, но натуральный продукт всегда прозрачный.

Не нужно бояться и его кристаллизации. Процесс естественный, и менее полезным от этого мед не становится. Однако чем больше в нем фруктозы, тем медленнее мед будет кристаллизоваться.

Самостоятельно можно распознать только грубую пародию на мед. В Роскачестве советуют добавить в него каплю йода.

«Если мед посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения», — пояснила замруководителя организации Елена Саратцева.

Иногда продавцы идут на хитрость: растапливают прошлогодний мед, выдавая его за новый урожай. В таком случае полезные свойства действительно теряются, а в продукте образуется канцероген оксиметилфурфурол. По российским нормам, его содержание не должно превышать 25 миллиграммов на один килограмм.

Хороший мед не должен расслаиваться, давать осадок или быть мутным. Ненормальны для него посторонние привкусы, в том числе карамельный и кислинка. Последние два свидетельствуют о том, что мед перегрели или в нем начался процесс брожения.

Зачастую под видом меда экзотических сортов продают либо купаж, либо фальсификацию.

Идеально, если мед хранится в темном прохладном месте при температуре не более 20 градусов. В плотно закрытой таре он без проблем простоит год, а в герметичной емкости — два.