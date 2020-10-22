Россиян научили разговаривать с телефонными мошенниками

С мошенниками, пытающимися обмануть человека по телефону, можно вести себя так, чтобы они первыми бросили трубку. Разговор прекратится, если перевести его в шутку или завалить собеседника вопросами.

Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян в беседе с агентством «Прайм» дал несколько советов тем россиянам, кому воспитание не позволяет прервать диалог первым.

«Можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт и прекратят разговор», — заметил он.

По словам эксперта, мошенников отпугнет и попытка перехватить инициативу на себя: нужно задавать вопросы, ответить на которые сможет только банковский служащий. А при сохранении рассудительности лучше чувствуется вранье. Хамство и грубость по отношению к собеседнику только выведет из равновесия.

Добиться того, чтобы мошенники больше не звонили, довольно сложно. Информация о потенциальных жертвах обычно циркулирует между разными группами лиц. Торосян предупредил о вероятности повторных звонков.

Все чаще жертвами злоумышленников, добавил специалист, становятся молодые и образованные люди. Лучшим выходом будет сразу же положить трубку, если позвонивший человек представился сотрудником банка.