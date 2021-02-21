Россиян научили, как вернуть сделанный по ошибке денежный перевод

Любые ошибочные выплаты, сделанные в том числе бюджетной организации, можно вернуть. Решить вопрос в досудебном порядке поможет правильно составленное заявление.

Основатель и юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко рассказал агентству «Прайм», что в большинстве случаев подобные ситуации связаны с некорректно указанными реквизитами бюджетного счета.

«Или когда лицо отправляет денежные средства по шаблонам платежных поручений, не вдаваясь в подробности о назначении платежа или отправляемой сумме», — пояснил эксперт.

В досудебном порядке вернуть деньги можно, правильно составив заявление. Если же адресат отказывается сделать это добровольно, придется обратиться с иском в суд.

Если речь идет о бюджетной организации, то стоит обратиться в Федеральное казначейство. Оно рассмотрит вопрос о возврате средств в течение трех дней с момента получения запроса.

Деньги на расчетный счет лица, обшившегося с переводом, возвращают в течение трех рабочих дней, если получено добро со стороны казначейства или бухгалтерии.