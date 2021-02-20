Объем денежных переводов за границу уменьшился в России

Объем денежных переводов россиян в другие страны заметно уменьшился. В прошлом году граждане отправили минимальное количество денег, сообщил РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

Всего за минувший год из России перевели 7,4 миллиарда долларов. Большая часть из этих денег в размере 6,2 миллиарда долларов приходится на страны СНГ.

В 2019 году граждане РФ отправили за рубеж 7,5 миллиарда долларов, а в 2018 году — 9,5 миллиарда долларов. Помимо прочего, в 2017 году было переведено 9,2 миллиарда долларов, написала «Газета.ru».

Ниже показателей прошлого года были только цифры за 2016 год — 7,3 миллиарда долларов.