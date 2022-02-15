Россиян начнут штрафовать за выброшенный из окон машин мусор

В России могут появиться штрафы за выброшенный в неположенном месте мусор. Предложенный депутатами Мособлдумы и Мосгордумы законопроект уже приняли в первом чтении.

Новые статьи в КоАП РФ коснутся выброса мусора из автомобиля и оставленных вне контейнера отходов, сообщил Telegram-канал Мособлдумы.

Штраф за выброшенный не в контейнер мусор составит до 30 тысяч рублей для физических лиц, и около 120 тысяч — для юридических. Наказывать хотят и водителей, которые выкидывают мусор из окон или бросают его на обочине.

Депутаты также выступили за контроль за незаконным сбросом мусора в лесопарках, СНТ, населенных пунктах и других необорудованных для этих целей местах.

Если нарушитель воспользовался грузовиком или другим транспортом, то его предложили конфисковать.

Следить за незаконным сбросом мусора, предположительно, станут автоматические фото- и видеокамеры и фотоловушки.

С территории Подмосковья за три года вывезли 60 миллионов кубических метров отходов и запустили четыре комплекса по переработке отходов.