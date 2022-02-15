Россиян начнут штрафовать за выброшенный из окон машин мусор
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за оставленный возле контейнеров мусор
В России могут появиться штрафы за выброшенный в неположенном месте мусор. Предложенный депутатами Мособлдумы и Мосгордумы законопроект уже приняли в первом чтении.
Новые статьи в КоАП РФ коснутся выброса мусора из автомобиля и оставленных вне контейнера отходов, сообщил Telegram-канал Мособлдумы.
Штраф за выброшенный не в контейнер мусор составит до 30 тысяч рублей для физических лиц, и около 120 тысяч — для юридических. Наказывать хотят и водителей, которые выкидывают мусор из окон или бросают его на обочине.
Депутаты также выступили за контроль за незаконным сбросом мусора в лесопарках, СНТ, населенных пунктах и других необорудованных для этих целей местах.
Если нарушитель воспользовался грузовиком или другим транспортом, то его предложили конфисковать.
Следить за незаконным сбросом мусора, предположительно, станут автоматические фото- и видеокамеры и фотоловушки.
С территории Подмосковья за три года вывезли 60 миллионов кубических метров отходов и запустили четыре комплекса по переработке отходов.