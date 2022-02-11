Около 60 млн кубометров отходов вывезли из Подмосковья за три года

За три года региональные операторы «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию «Ростех») вывезли с территории подмосковных кластеров порядка 60 миллионов кубических метров отходов. Такого количества хватило бы, чтобы заполнить железнодорожный состав протяженностью 1500 километров — от Москвы до Екатеринбурга. Также в Московской области за три года было запущено четыре комплекса по переработке отходов. В ближайшее время их мощность увеличится до 3,3 миллиона тон в год. Об этом сообщили в пресс-службе «РТ-Инвест».

Лидером рейтинга вывоза отходов оказался Сергиево-Посадский кластер, чей показатель составил 24, 5 миллиона тонн. На втором месте — Рузский (с результатом 21 миллион кубов), на третьем — Каширский (с результатом 14,5 миллиона кубов). Также серьезные объемы зафиксированы в городских округах Домодедово, Ленинский, Коломенский, Одинцово, Красногорск, Истра, Мытищи, Дмитровский и Химки.

Для осуществления работ региональные операторы закупают новую спецтехнику: автопарк компании составляет уже более 500 автомобилей. Общий объем вывозимых отходов вырос за три года работы на 20%.

Все собранные отходы операторы отправляют на комплексы по переработке. Ежегодно через сортировочные линии проходит до 1,5 миллиона отходов — четверть от всего объема Подмосковья. После переработки из мусора делают новую упаковку, стройматериалы, сумки, утеплители и другие предметы народного потребления.

Также «РТ-Инвест» развивает сбор тары через фандоматы, переработку вторичных ресурсов и энергоутилизацию остаточных фракций. В 2023 году компания запустит собственные мощности, где будет перерабатывать полимеры в «зеленые» ПЭТ-гранулы.