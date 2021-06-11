Россиян эвакуировали из сектора Газа

В Москву из сектора Газа доставили 112 человек, среди которых не только россияне, но и жители Украины и Казахстана. Гуманитарные рейсы распорядился запустить президент России Владимир Путин.

Пожелавшие покинуть сектор Газа летели на Ил-76 и Ан-148 из Каира около шести часов. Их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России.

«Психологи оказали информационную и психологическую поддержку гражданам, помощь в адаптации к ситуации и новым для них условиям. Помощь ведомственных медиков не потребовалась — состояние прибывших удовлетворительное», — сообщили в МЧС.

В Каире автобусы с россиянами и жителями соседних стран сопровождали российские дипломаты от пограничного перехода «Рафах», а также в аэропорту до вылета в Москву.

Это уже вторая операция по эвакуации граждан из сектора Газа. В конце мая спецборт МЧС забрал 64 россиян из Каира, включая 31 ребенка, которые решили покинуть сектор Газа из-за конфликта Израиля и Палестины.

Вечером 10 мая ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась. Страны начали военные действия друг против друга. Палестина с начала конфликта выпустила в сторону Израиля около 4,3 тысячи ракет, около 640 упали внутри сектора Газа.

Режим прекращения огня вступил в силу ночью 21 мая.