Самолет МЧС с покинувшими сектор Газа россиянами приземлился в Москве

Российский самолет МЧС Ил-76 с покинувшими сектор Газа приземлился в аэропорту Домодедово. Рейс выполнялся по поручению президента РФ Владимира Путина.

Самолет забрал 64 россиянина из Каира, включая 31 ребенка, которые решили покинуть сектор Газа из-за конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщили в МЧС.

«Вылет соотечественников в Россию осуществлялся на добровольной основе и в строгом соответствии с законодательством. В полете их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Забрать россиян распорядился президент России Владимир Путин. Он 20 мая подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ.

В пятницу, 21 мая, власти Израиля договорились с движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, о прекращении ракетных обстрелов.

Конфликт между палестинцами и израильтянами обострился 11 мая. Поводом стало решение израильского суда о выселении шести арабских семей из Восточного Иерусалима. За 10 дней конфликта в Газе было разрушено около 1800 единиц жилья, частично повреждено — 16 800. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее 350 миллионов долларов. Около 250 жителей сектора погибли, ранения получили порядка двух тысяч. В Израиле жертвами противостояния стали 13 жителей.