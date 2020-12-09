Россиян будут строже наказывать за курение в больницах, вузах и на вокзалах

Согласно новым противопожарным правилам, за курение в больницах, вузах и на вокзалах с 1 января 2021 года россиян будут наказывать строже. Размер штрафа за нарушение вырастет до трех тысяч рублей, а в случае пожара — до пяти тысяч рублей.

«С 1 января за курение на таких объектах может грозить ответственность и по статье 20.4 КоАП „Нарушение требований пожарной безопасности“, которая предусматривает для граждан штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до пяти тысяч рублей», — приводит ТАСС текст новой редакции правил противопожарного режима.

Сейчас в правилах не указаны больницы, вузы и вокзалы. С нового года их добавят в список к складам и базам, хлебоприемным пунктам и объектам защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов.

Пока максимальный штраф за подобные нарушения составляет 1,5 тысячи рублей.

Помимо курения, в правилах ужесточили требования к разведению костров на приусадебных участках. С 1 января россиянам запретят жарить шашлыки и сжигать мусор рядом с частными домами. Делать это можно будет только в специально оборудованных местах.