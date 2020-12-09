Россиянам запретят жарить шашлыки в частных домах

Начиная с 1 января 2021 года россиянам нельзя будет сжигать мусор и разводить костры в частных домах. Приготавливать еду на открытом огне можно будет только в специально оборудованных местах.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — привел ТАСС цитату из новых правил противопожарного режима.

Согласно документу, россияне не смогут сжигать мусор или какие-либо материалы. Кроме того, будет запрещено делать свалки горючих отходов на землях общего пользования, которые прилегают к частным или жилым домам. Ранее в требованиях противопожарного режима такого правила не было. Сейчас запрет на сжигание мусора и разведение костров распространяются только на территории общего пользования населенных пунктов.

Правила противопожарного режима обновили в рамках «регуляторной гильотины». Они начнут действовать с 1 января 2021 года и продлятся до 2026-го. После этого документ должны будут пересмотреть. Нарушение требований предусматривает штраф от двух до трех тысяч рублей. Если произойдет пожар, то сумма вырастет до пяти тысяч рублей.