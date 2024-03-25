Подмосковье 25 марта 2024, 13:26 Цифровой сервис для поиска книг в библиотеках заработал в Подмосковье Unsplash

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Цифровой сервис «Библиотеки Подмосковья» запустили в регионе. С его помощью можно онлайн узнать о наличии нужного издания, а также об услугах.

Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться на портале по ссылке и получить электронный читательский билет.

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«Благодаря таким упрощённым сервисам люди смогут экономить свое время. Чтобы получить доступ к порталу, необходимо иметь учетную запись на госуслугах», — рассказал глава округа Владимир Харитонов.

Всего в Химках работают 14 библиотек. Там регулярно проводят кинопоказы, лекции и семинары.

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