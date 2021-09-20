Россия заняла 10 место среди стран по росту цен на жилье

Россия вошла в десятку стран по росту цен на жилье, следует из результатов рейтинга международной консалтинговой компании Knight Frank. Спрос подняли льготная ипотека и расширение программы материнского капитала, считают эксперты.

Цены на жилую недвижимость в России за II квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,4%, следует из данных отчета Global House Price Index. В рейтинге стран по этому показателю Россия заняла 10-е место, отметила газета «Известия». За год страна поднялась на четыре позиции.

На резкий рост спроса повлияли льготные ипотечные программы, считают аналитики консалтинговой компании. Кроме того, с прошлого года россияне стали получать материнский капитал на первенца, что также увеличило спрос на жилую недвижимость.

Рост цен затронул и рынок загородной недвижимости. Но если на рынок квартир повлияли меры государственной поддержки, то ведущим фактором в случае с загородной недвижимостью стал страх изоляции, а также желание обзавестись недвижимостью, которая позволит сохранить свободу в условиях ограничений на передвижения.

При этом сейчас нет никаких предпосылок для роста цен на загородную недвижимость.

Россия приблизилась к пределу роста ипотечного кредитования. Об этом свидетельствует в том числе количество семей со средними доходами, которые уже взяли кредиты на жилье, сообщила на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина.