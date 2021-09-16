facebook_pixel
    16 сентября 2021, 19:12

    Россия приблизилась к пределу роста ипотеки — Набиуллина

    Ольга Назаркина

    Россия приблизилась к пределу роста ипотечного кредитования. Об этом свидетельствует в том числе количество семей со средними доходами, которые уже взяли кредиты на жилье, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Россия приблизилась к пределу роста ипотеки — Набиуллина

    По словам председателя ЦБ, рост ипотечного кредитования должен быть соразмерен уровню доходов россиян. В этом году, по ее прогнозу, темпы роста ипотеки превысят 20%.

    «Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», — подчеркнула она в интервью РБК.

    Набиуллина отметила, что уровень проникновения ипотеки в России может быть ниже, чем во многих странах, однако этот показатель нужно оценивать не просто как количество людей, которые взяли ипотеку, или на долю к ВВП.

    «Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — отметила она.

    В прошлом году в России был побит рекорд по выдаче ипотечных кредитов, их общий объем составил 4,4 триллиона рублей. На это повлияла в том числе и льготная госпрограмма ипотеки под 6,5% на новостройки.

    Отдельно Набиуллина коснулась темы цен на недвижимость в России. По ее мнению, снижения стоимости не произойдет, но в ряде регионов она стабилизируется.

    «Ситуация в разных регионах и внутри регионов — областные центры, маленькие города — будет очень дифференцирована. Макроэкономический же ажиотаж все-таки уйдет», — пояснила глава Банка России.