Россия приблизилась к пределу роста ипотечного кредитования. Об этом свидетельствует в том числе количество семей со средними доходами, которые уже взяли кредиты на жилье, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, рост ипотечного кредитования должен быть соразмерен уровню доходов россиян. В этом году, по ее прогнозу, темпы роста ипотеки превысят 20%.

«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», — подчеркнула она в интервью РБК.

Набиуллина отметила, что уровень проникновения ипотеки в России может быть ниже, чем во многих странах, однако этот показатель нужно оценивать не просто как количество людей, которые взяли ипотеку, или на долю к ВВП.

«Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей», — отметила она.

В прошлом году в России был побит рекорд по выдаче ипотечных кредитов, их общий объем составил 4,4 триллиона рублей. На это повлияла в том числе и льготная госпрограмма ипотеки под 6,5% на новостройки.

Отдельно Набиуллина коснулась темы цен на недвижимость в России. По ее мнению, снижения стоимости не произойдет, но в ряде регионов она стабилизируется.

«Ситуация в разных регионах и внутри регионов — областные центры, маленькие города — будет очень дифференцирована. Макроэкономический же ажиотаж все-таки уйдет», — пояснила глава Банка России.