Россия стремится к взаимному признанию вакцин от коронавируса и обеспечению недискриминационного доступа к препаратам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Также глава государства сообщил, что Россия предлагает создать механизм антипандемийного взаимодействия. Он будет представлен через отечественных экспертов, добавил президент, выступая на Восточноазиатском саммите, сообщило РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что Россия готова к обмену опытом по борьбе с коронавирусом и расширению программы обучения эпидемиологов из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Помимо этого, президент сообщил о готовности России предоставлять тесты на коронавирус другим странам.

О том, что российские власти выступают против барьеров, препятствующих производству и поставкам вакцин в мире, Путин ранее заявлял на саммите АТЭС. Тогда он отметил, что расширение масштабов вакцинации является главной задачей в борьбе с пандемией.

Глава государства напомнил, что все вакцины, которые были созданы в России, безопасны и доказали свою эффективность.