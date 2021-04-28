Россия вышлет четырех прибалтийских дипломатов и трех сотрудников посольства Словакии

Россия вышлет трех дипломатов посольства Словакии, двух сотрудников посольства Литвы и по одному из дипломатических представительств Латвии и Эстонии. Такое решение приняли в МИД.

Они должны будут покинуть Россию в течение семи дней. Об этом сообщило РИА «Новости». Министерство иностранных дел РФ выразило протест из-за высылки российских дипломатов из вышеназванных стран. Москва заявила, что ее диппредставителей выслали по надуманному и абсурдному обвинению.

Прибалтийские страны и Словакия поддержали Чехию в дипломатическом скандале. Все началось с того, что чешские власти заявили о возможной причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице в 2014 году. После этого из Чехии выслали 18 дипломатов РФ.

Москва назвала обвинения голословными и возмутительными. В ответ она выслала из России 20 чешских дипломатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал обвинения чешских властей в адрес России шизофренией. По его словам, у Москвы никогда не было желания устраивать Чехии «козни какие-то».