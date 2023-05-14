Мир 14 мая 2023, 04:02 МИД заявил о возможном выходе России из Арктического совета Посол Корчунов: Россия выйдет из Арктического совета при деструктивном поведении Запада Pxhere

Читать 360tv в

Россия может принять решение о выходе из Арктического совета при деструктивном поведении Запада, а также нарушении ее прав как страны — члена организации. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Он пояснил, что не обсуждалась проблематика приглашения России на мероприятия, которые будут организовываться во время норвежского председательства. Но добавил, что если российских представителей не пригласят на них, то это будет означать нарушение прав России как страны-члена объединения.

Реклама

«Неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», — сказал он.

По словам Корчунова, после того, как РФ передала Норвегии председательские полномочия в организации «будущее Арктического совета полностью зависит от норвежского председательства и поддержки коллективных подходов, на которых строилась работа совета, остальными его странами-членами».

Российские власти, как отметил дипломат, будут выстраивать свою линию в Арктическом совете в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Ранее глава МИД России Сергей Лавро в заявил, что дальнейшая судьба Арктического совета будет зависеть от возможности продолжения цивилизованного диалога между странами-участницами.