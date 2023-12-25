Общество 25 декабря 2023, 07:51 Россия в 16 раз перевыполнила годовой план по приватизации Росимущество: план по приватизации в 2023 году удалось перевыполнить в 16 раз РИА «Новости»

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Российским властям удалось перевыполнить план приватизации на 2023 год в 16 раз. Об этом «Известиям» рассказали в Росимуществе.

Вместо планируемых 1,8 миллиарда федеральный бюджет получил 28,9 миллиарда рублей. Только от продажи корпоративных активов поступило 27,3 миллиарда, еще 1,6 миллиарда — от реализации имущества государственной казны.

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Как уточнил изданию глава департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов, значительно увеличить показатели помогли две крупные сделки: продажа компании «Феникс», управляющей портом «Бронка», в Петербурге и продажа акций «Кучуксульфата» в Алтайском крае. Каждая из сделок оценивается более чем в 10 миллиардов рублей.

Российские власти рассматривают приватизацию как один из возможных источников пополнения бюджета, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. Председатель правления Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать организацию в числе прочих госкомпаний.