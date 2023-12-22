Деньги 22 декабря 2023, 13:52 Греф предложил приватизировать Сбербанк Греф: приватизация компаний повысила бы привлекательность рынка акций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что можно приватизировать Сбербанк. При выводе на биржу дополнительных 25% акций кредитной организации весь рынок стал бы более привлекательным для его участников.

«Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк», — отметил Греф.

Реклама

Он назвал Сбербанк привлекательным активом, который заинтересует акционеров. Греф пояснил, что для контроля государству нужно иметь 25% плюс одну акцию, а остальные можно продать.

Вырученные от реализации акций средства можно направить на крупные инфраструктурные проекты. Например, на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ), предложил глава Сбербанка.

За 10 месяцев 2023 года Сбербанк получил рекордную прибыль — 1,26 триллиона рублей. Этот показатель даже выше, чем прибыль за весь 2021 год, который считают самым успешным для банка, — 1,24 триллиона рублей.