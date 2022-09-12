Россия сократила размер скидки на нефть Urals в два раза | 360°

Общество 12 сентября 2022, 20:56 Поделиться Telegram

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Viber Россия сократила размер скидки на нефть Urals в два раза Гендиректор РЭА Дерюшкин сообщил о снижении скидки на нефть Urals до $20 за баррель РИА «Новости»

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Покупатели российской нефти начнут платить больше за поставки сырья. Размер скидки, которая действовала последние несколько месяцев, сократился в два раза: с 40 до 20 долларов за баррель, по сравнению с нефтью Brent. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Министерства энергетики Денис Дерюшкин.

На снижение дисконта, пояснил он, повлияли уменьшение цен за аренду танкеров, перевозящих российскую нефть, отказ от страхования сделок западными компаниями и нежелание банков гарантировать перечисление средств.

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Дерюшкин напомнил, что еще пару месяцев назад размер скидки составлял 40 долларов за баррель.

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«Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не 40, а 20 долларов», — уточнил он.

Размер скидки Дерюшкин оценил как достаточно высокий. Он сказывается на доходах добывающих компаний, но в целом цена остается довольно комфортной для продолжения работы.

Разница в цене между Brent и Urals ранее составляла три доллара за баррель. Но после введения санкций против РФ и отказа ряда стран Запада от покупки российского сырья этот разрыв увеличился.

Страны «Большой семерки» договорились о предельной цене на российскую нефть через запрет страхования танкеров, перевозящих сырье, которое продали выше установленной цены. Норма начнет действовать с 5 декабря.

С предупреждением о том, что Россия не станет продавать нефть в ущерб себе, выступил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что это решение ударит по всему мировому рынку энергоносителей.

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