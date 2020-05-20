Правительство готовит национальный план по выходу из кризисной ситуации, которая сформировалась из-за пандемии коронавируса. Его будут реализовывать в 2020–2021 годах.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации.

В него войдет часть национальных проектов, которые можно исполнить несмотря на распространение коронавируса в стране. Все остальные направления, которые тесно связаны с эпидемической обстановкой, перенесут на более поздний срок. Ее слова процитировал ТАСС.

«Что касается тех направлений, которые не могут быть реализованы или могут быть реализованы с ограничениями в связи с эпидситуацией в регионах страны, то в течение лета, до осени, до формирования бюджета, нами будут скорректированы отдельные мероприятия с точки зрения сдвижки вправо и, соответственно, показатели мероприятий», — пояснила Голикова.

По информации на 20 мая, в России зафиксировали 308 705 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране от COVID-19 скончались 2972 пациента, еще 85 392 человека выздоровели. Больше всего подтвержденных случаев выявили в Москве — там коронавирусом заразились 152 306 жителя. За последние сутки количество пациентов с этим диагнозом выросло на 2699 человек. За все время в столице выздоровели 36 936 зараженных, еще 1726 скончались.

По данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 подтвердили у более чем 4,9 миллиона человек. Из них свыше 323 тысяч погибли.