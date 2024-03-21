Важное 21 марта 2024, 14:22 «Россия сегодня — одна большая, дружная семья». Путин обратился к жителям по итогам выборов Путин выступил с обращением к россиянам после подведения итогов выборов РИА «Новости»

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Владимир Путин обратился к гражданам России после обнародования и утверждения Центризбиркомом итогов президентских выборов. Он поблагодарил всех проголосовавших, соответствующее видеообращение опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья, идем вместе по избранному нами историческому пути», — сказал Путин.

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Он указал на завершение важнейшей для государства, обществa, граждан избирательной кампании и поблагодарил всех проголосовавших, отметив большую значимость голоса каждого человека.

«Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос», — сказал президент.

Российский лидер также заверил, что приложит все усилия для оправдания доверия проголосовавших за него россиян. Путин пообещал сделать все, чтобы удалось реализовать масштабные нацпроекты и программы, о которых заявлял в послании Федеральному собранию.