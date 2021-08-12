Россия призвала США соблюдать права человека

Российское посольство в США предложило американцам уделять больше внимания проблеме нарушения прав человека. Это следует из-заявления дипломатов, опубликованных в Twitter.

«Официальный представитель госдепартамента продолжает критиковать Россию за нарушение прав человека. Тем временем США пора обратить внимание на ситуацию в своей собственной стране», — говорится в заявлении посольства.

Таким образом российское ведомство отреагировало на критику официального представителя Госдепартамента Неда Прайса в адрес России, касательно соблюдения прав человека в стране.

Политолог Сергей Марков ранее рассказал, что запад организовал информационную войну по отношению к России для того, чтобы получить контроль над страной. По его словам, если НАТО выиграет, то получит огромную геополитическую и экономическую прибыль. Эксперт также отметил, что США пытаются оккупировать Россию с помощью новых технологий. Такие методы уже были задействованы в Сербии Грузии, на Украине.