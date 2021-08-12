Политолог рассказал, зачем НАТО организовало информационную войну против России

Запад организовал информационную войну по отношению к России для того, чтобы получить контроль над страной. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в беседе с изданием «ПолитРоссия».

«Если они выиграют, то получат огромную геополитическую и экономическую прибыль. Поэтому на Западе и готовы вкладываться в войну против нас», — заявил Марков.

Он отметил, что США пытаются оккупировать Россию с помощью новых технологий. По его мнению, такую стратегию уже применяли в других странах -- в Сербии, Грузии и на Украине.