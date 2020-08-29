Россия признала легитимность выборов президента Белоруссии

Россия признает легитимность президентских выборов в Белоруссии и согласна с их результатами: главой страны выбран Александр Лукашенко. Об этом заявил Владимир Путин.

«Как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», — пояснил Путин. Слова президента передает «Царьград».

Президент России также выразил сомнение в честности людей, которые не согласились с результатами выборов в соседней стране. По его мнению, тот факт, что международные наблюдатели ОБСЕ изначально отказались ехать в Белоруссию на избирательные участки, говорит о их предвзятости. Позиция организации была подготовлена еще до обнародования результатов.

Избирком Белоруссии опубликовал такие результаты выборов: действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, за его главного соперника — Светлану Тихановскую — проголосовали 10,1%. Штаб Тихановской заявил, что не признает такие результаты. По их данным, она набрала порядка 80% голосов избирателей. Сама Тихановская сейчас находится в Литве.