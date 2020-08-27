«Это свободные выборы, и любой гражданин республики Белоруссии, который чувствует в себе мощь и силу выдвигаться, — пожалуйста», — сказала Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы на пост президента страны. По данным ЦИК, 80,1% голосов набрал Лукашенко. Тихановская результаты голосования не признала и подала жалобу на пересчет голосов. После этого кандидат от оппозиции покинула страну.

На днях Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на выборы. Возбуждения дела не будет.