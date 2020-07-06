Россия предложила экспортировать танк «Армата»

Представитель ведомства заявил, что предприятия российского оборонного комплекса могут предложить потенциальным покупателям системы ПВО С-300 и С-400, а также современные военные вертолеты и самолеты.

«Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 „Армата“», — уточнил Дмитрий Шугаев.

Весной этого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам испытания «Арматы» в Сирии заявил, что первые поставки танков на баланс российской армии планируются на 2021 год. Тестирование новой боевой машины продолжится до конца года.

Министр отметил, что машина стала достаточно дорогой благодаря модернизации и проведению дополнительных испытаний. При этом он заверил, что цена будет уменьшаться по мере увеличения объемов поставок и производства.

«Армата» — тяжелый гусеничный танк, разработанный в концерне «Уралвагонзавод» (входит в Ростех). Боевая машина отличается уникальной броней, которая защищает экипаж от попадания снарядов. Танк способен разогнаться до 90 километров в час, топлива хватает на 500 километров.