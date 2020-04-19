Российский танк «Армата» испытали в Сирии

Российские военные провели испытания танка Т-14 «Армата». Обкатка боевой техники проходила на территории Сирии.

«Да, совершенно верно… они были в Сирии», — заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что танки испытывали именно в Сирии, чтобы учесть все нюансы конкретно в боевых условиях. Такая отработка поможет создать финальный облик техники, которая будет поставляться на вооружение российской армии.

«В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания», — подчеркнул Мантуров.

По его словам, поставки «Арматы» военным планируется начать в 2021 году. Оснащение армии пройдет в рамках уже подписанного контракта. Глава Минпромторга отметил, что Т-14 представляют собой очень дорогие танки. Большая стоимость складывается из модернизации и дополнительных испытаний.

«Машина очень технически совершенная и оснащена самыми передовыми технологическими решениями, напичкана электроникой, она имеет особую конструкцию с учетом тех требований, которые были предъявлены главным заказчиком — Министерством обороны», — пояснил министр.

При этом он заверил, что цена будет уменьшаться по мере увеличения объемов поставок и производства.

Ранее Мантуров говорил, что испытания танка Т-14 «Армата завершатся до конца 2020 года. После этого Минобороны будет решать вопрос с началом поставок в военные части.