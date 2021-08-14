Россия потратит 150 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ

На замену и ремонт аварийно-опасных объектов ЖКХ в России выделят 150 миллиардов рублей. Проект, сообщила газета «Известия», уже готовят Минфин, Минстрой и Минэкономики.

Износ основных средств ЖКХ в целом по России достигает уже 70%. Такие данные привел председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании в Екатеринбурге. Теперь, судя по всему, появились подвижки в решении этой проблемы.

Несколько ведомств работают над тем, чтобы проект был реализован уже в ближайшее время. Сейчас от российских регионов ожидают заявок на получение средств. Скоро в фонд поступят несколько траншей, общая сумма которых составит 150 миллиардов рублей.

О необходимости выделения этих средств говорилось еще в мае. Вопрос обсуждали на встрече президента Владимира Путина с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным. Были выделены семь важнейших проектов в развитии инфраструктуры. Одним из них стала модернизация в России ЖКХ.

Ранее стало известно, что в РФ до конца года запустят новую программу расселения аварийного жилья. На нее в ближайшие годы выделят 45 миллиардов рублей. Первыми участниками новой программы станут такие регионы, как Сахалинская область и Карачаево-Черкессия, а также два города: Санкт-Петербург и Севастополь.