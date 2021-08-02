Новую программу расселения аварийного жилья запустят к концу года

Новую программу расселения жилья запустят в России в этом году. На нее направят 45 миллиардов рублей до 2024 года.

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поддержали предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья. После разработки проектов нормативно-правовых актов, ее запустят. Старт дадут до конца этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Деньги на программу будут выделять пропорционально объемам аварийного жилья. Первыми регионами, где начнут переселять людей по новым правилам, станут Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь. Они выполнили задачи по расселению аварийного жилого фонда, установленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019–2024 годы. До конца года эти задачи планируют выполнить Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область.

В 2022 году программа придет в Астраханскую, Воронежскую области, Камчатский и Приморский края.

В новую программу внесли дома, которые были признаны аварийными после 2017 года. Кроме этого, согласно новым правилам, власти будут использовать механизмы комплексного развития территорий и строить наемный жилищный фонд.