Россия поможет животным в зоопарках Украины и Донбасса

Акция по сбору гуманитарной помощи для животных в зоопарках и приютах Украины и Донбасса стартовала по всей России. Напуганным зверятам нужна поддержка, у них заканчивается корм, им требуются лекарства. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Всероссийская акция помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Украины и Донбасса стартовала на этой неделе в Московском зоопарке. Уже в четверг отправили первый грузовик с гуманитаркой. Все неравнодушные к судьбе ни в чем не повинных животных, ставших заложниками известных обстоятельств, могут принести корма, лекарства. Требуются и строительные материалы для восстановления вольеров.

Помочь можно и деньгами. На счет Фонда национальной природы можно перевести любую сумму. Отчеты о тратах опубликуют на сайте фонда, а также Московского зоопарка. Деньги выслали владельцы зоопарков Краснодара, Нижнего Новгорода, Ижевска и Красноярска.

Пункты сбора помощи для зоопарков соседней страны накануне открылись и в Иркутске.

Акцию поддержали российский шахматист Сергей Карякин, певец Олег Газманов, актер Вячеслав Манучаров, актриса Анастасия Макеева.

Ранее в национальном парке Приморья стали расселяться дальневосточные леопарды.