Леопарды в Приморье стали расселяться из-за высокой плотности популяции

На юго-западе Приморья плотность популяции редчайшего дальневосточного леопарда близка к предельной, поэтому хищник начал расселяться во все стороны, рассказал директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

«Плотность популяции, по оценкам ученых, близка к предельной, поэтому леопарды расселяются. Подросшие самцы идут искать себе новые участки для охоты. Они осваивают новые территории, идут во все стороны. Ареал растет пространственно, это хорошо», — рассказал Бардюк РИА «Новости».

Директор парка отметил, что порядка пяти леопардов зафиксировано в Полтавском заповеднике, есть данные о появлении в Комиссаровском заказнике. Животные также идут на восток и на юг. Леопарды расселяются и на запад — в Китай, порядка 15 животных было зафиксировано там.

«То есть звери заходят до 40 километров на территорию КНР, большая часть возвращается, а некоторые остаются там, рожают детенышей», — отметил Бардюк, добавив, что процесс расселения будет идти и дальше.

«Надеемся, что путем реинтродукции в Уссурийском заповеднике, с помощью создания экокоридора мы „восполним“ южный Сихотэ-Алинь», — отметил Бардюк. Его слова привела газета «Известия».

В феврале стало известно, что зоозащитники заставили создателей шоу «Форт Боярд» отказаться от использования тигров в выпусках. Руководство телеканала направит средства для заводчика хищников. Эти деньги помогут содержать животных до самой смерти.