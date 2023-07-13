Общество 13 июля 2023, 17:51 Россия покупала технологии как в супермаркете, но сделала выводы — Путин Президент Путин: Россия покупала технологии за рубежом, но теперь сделала нужные выводы

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Президент России Владимир Путин сравнил Запад с магазином, где РФ раньше покупала различные товары, а теперь он закрылся. Об этом глава государства заявил на Форуме будущих технологий.

«Многие критические технологии мы покупали, что называется, в чужом магазине, в своего роде супермаркете готовых, кем-то произведенных решений», — российского лидера процитировал ТАСС.

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Путин отметил, что в какой-то момент в этом магазине плотно закрыли двери и повесили табличку «Закрыто». Он подчеркнул, что Россия из сложившейся ситуации извлекла уроки и сделала выводы. По словам президента, правительство и бизнес уже многое сделали, чтобы изменить положение дел. Он добавил, что работы предстоит еще много, придется решать сложные системные задачи и идти вперед.

Владимир Путин также назвал принципиальной задачей перевод российской экономики на новую модель управления для достижения «мультипликативного» эффекта. Он отметил, что нужно кратно повысить качество управления и производительности труда, создавать рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, повышать доступность услуг и сервисов.