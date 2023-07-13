Власть 13 июля 2023, 17:22 Путин заявил о необходимости перевода экономики на новую модель управления Президент Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных

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Президент Владимир Путин назвал принципиальной задачей перевод российской экономики на новую модель управления. По его словам, эффект должен быть «мультипликативным», сообщил ТАСС.

Глава государства отметил, что на новые принципы работы необходимо перевести также социальную сферу, а также внедрить управление на основе больших данных. Президент отметил, что эффект от этого должен быть комплексным и мультипликативным.

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«Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов», — заявил Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Он добавил, что это решение позволит открыть принципиально иные возможности для россиян.

В ходе выступления он поручил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных. Глава государства уточнил, что программа будет рассчитана на период до 2030 года, сообщили «Известия».

По словам Владимира Путина, страна не станет изолироваться от других государств. Россия пойдет своим путем, объяснил президент.