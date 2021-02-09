Вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации регулятора ЕС

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла этап научной консультации у лекарственного регулятора ЕС — Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА. Теперь возможна подача заявки на регистрацию на европейском рынке.

«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 „Спутник V“», — процитировало РИА «Новости» слова представителя агентства.

Процесс научного консультирования доступен всем компаниям для облегчения подготовки их программ разработки. Однако представитель отметил, что агентство пока не получило заявку от разработчика «Спутник V». Рынок ЕС будет обсуждать одобрение вакцины только после такого документа.

Российскую вакцину смогут поставлять в ЕС после получения от Еврокомиссии регистрационного удостоверения. Пока на рынке Евросоюза одобрены вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Президент Владимир Путин ранее назвал Россию мировым лидером в создании вакцин от коронавируса.