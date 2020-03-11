Россия ограничила полеты в несколько европейских стран

С 13 марта перелеты в Германию, Испанию, Италию и Францию временно ограничены. Российские авиаперевозчики смогут совершать прямые рейсы в эти страны только из терминала F аэропорта Шереметьево.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.

Как сообщило ведомство, ограничения распространяются на перелеты туда и обратно.

«(Принято решение — прим. ред.) временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории РФ на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

1 февраля из-за эпидемии коронавируса Россия ограничила авиасообщения с Китаем. Спустя месяц лимитировали полеты в Южную Корею. 6 марта российское правительство временно приостановило пропуск граждан, прибывающих из Ирана.