    06 марта 2020, 22:40

    Россия перестанет пускать граждан из еще одной страны. Это сделали для защиты от коронавируса

    Арина Гудилова

    Российское правительство временно приостанавливает пропуск граждан, прибывающих из Ирана. Под ограничение попадают иностранцы, которые едут учиться, работать или просто путешествовать.
    Россия перестанет пускать граждан из еще одной страны. Это сделали для защиты от коронавируса

    Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях

    сказано в сообщении на сайте правительства.

    Ограничения вступят в силу с 7 марта.

    В конце января Россия закрыла границу с Китаем и прервала железнодорожное сообщение с Северной Кореей. С 19 февраля гражданам Китая запретили въезд в страну.

    Ранее итальянцам посоветовали не посещать Россию. Путешествие в РФ для итальянцев может начаться с двух недель на карантине в инфекционной больнице. Это касается тех, у кого есть даже легкие симптомы простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа.

    В декабре 2019 в Китае выявили вспышку коронавируса. На сегодняшний день вирус распространился на все континенты. Число зараженных в мире превысило 100 тысяч человек. Более 3,4 тысячи погибли. 6 марта оперативный штаб сообщил, что в России зафиксировали шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности введен в Москве и в Новгородской области.