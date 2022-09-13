Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям | 360°

Общество 13 сентября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям Глава Минпросвещения Кравцов: уехавшие из Харьковской области учителя начали работать в РФ РИА "Новости"

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Все школьные учителя из Харьковской области смогли выехать из региона, им предоставили такую возможность, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что в области не работали учители из России, сообщения об этом — фейк.

Педагоги выехали в Краснодарский край, Белгородскую и Ростовскую области. Там они уже приступили к работе, сообщило РИА «Новости».

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«Все, кто находился на территории Харьковской области — директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, — они имели такую возможность, мы это обеспечили», — пояснил министр.

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Кравцов добавил, что учителей из Харьковской области рады видеть в России, все они получат максимальную поддержку.

Ранее в украинских СМИ распространили недостоверную информацию о том, что в Харьковской области якобы задержали российских учителей.

В Следственном комитете начали проверку этих сообщений и уточнили, что украинские военнослужащие задержали учителей, которые использовали российскую учебную программу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания педагогов.

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