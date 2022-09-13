Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям | 360°

Все новости

Происшествия

13 сентября 2022, 19:13

Рабочий упал с московской крыши и разбился насмерть

Спецоперация

13 сентября 2022, 19:11

США поучаствовали в многомесячной разработке контрнаступления ВСУ

Реклама

Знаменитости

13 сентября 2022, 19:04

Рэпера PnB Rock застрелили во время ограбления в кафе Лос-Анджелеса

Спецоперация

13 сентября 2022, 18:56

Срок за преподавание и угрозы за получение гумпомощи. Украина перешла к репрессиям в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 18:54

Кровли еще трех домов отремонтируют до конца года в Протвине

Мир

13 сентября 2022, 18:53

Обеспечение безопасности и развитие партнерства станут главными темами саммита ШОС в Самарканде

Мир

13 сентября 2022, 18:51

Армения сообщила о сокращении интенсивности обстрелов на границе с Азербайджаном

Подмосковье

13 сентября 2022, 18:45

Станцию Ольгино в Балашихе построят к сентябрю 2023 года

Подмосковье

13 сентября 2022, 18:42

Более 70 домов отремонтируют до конца года в Клину

Общество

13 сентября 2022, 18:00

Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям

Глава Минпросвещения Кравцов: уехавшие из Харьковской области учителя начали работать в РФ

Читать 360tv в

Все школьные учителя из Харьковской области смогли выехать из региона, им предоставили такую возможность, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что в области не работали учители из России, сообщения об этом — фейк.

Педагоги выехали в Краснодарский край, Белгородскую и Ростовскую области. Там они уже приступили к работе, сообщило РИА «Новости».

Реклама

«Все, кто находился на территории Харьковской области — директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, — они имели такую возможность, мы это обеспечили», — пояснил министр.

Реклама

Кравцов добавил, что учителей из Харьковской области рады видеть в России, все они получат максимальную поддержку.

Ранее в украинских СМИ распространили недостоверную информацию о том, что в Харьковской области якобы задержали российских учителей.

В Следственном комитете начали проверку этих сообщений и уточнили, что украинские военнослужащие задержали учителей, которые использовали российскую учебную программу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания педагогов.

Учителя

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама