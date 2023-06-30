Общество 30 июня 2023, 12:07 Россия не закрыла тему биолабораторий США на Украине — Лавров Глава МИД Лавров: тема биолабораторий США на Украине не закрыта Freepik

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Россия продолжает представлять мировой общественности данные о разработке биологического оружия в американских биолабораториях на Украине. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что расследование по разработке биологического оружия спровоцировало широкий резонанс. Материалы, предоставленные Минобороны, вызвали серьезные вопросы со стороны мировой общественности, которые позволили сделать вывод, что США действительно занимались разработкой в лабораториях того, что является биооружием, в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии.

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«Эта тема не закрыта», — сказал глава дипведомства.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев, что при разработке военных программ США использовали результаты специальных исследований. Он отметил, что американцы могут устроить биологическую войну против России и других стран мира. Патрушев призвал ученых обратить пристальное внимание на западные биолаборатории и их разработки.