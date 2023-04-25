25 апреля 2023, 14:35
США уличили в подготовке биологической войны против России и других стран
Секретарь Совбеза Патрушев предупредил, что США готовят биологическую войну против России
При разработке военных программ США использовали результаты специальных исследований. Секретарь Совбеза Николай Патрушев объявил на пленарном заседании научного совета, что американцы могут устроить биологическую войну против России и других стран мира, сообщил ТАСС.
Патрушев призвал ученых обратить пристальное внимание на западные биолаборатории и их разработки. По его словам, американские специалисты использовали результаты специальных исследований в своих военных программах, и это опасно для других государств.
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«Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств», — призвал секретарь Совбеза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что американские биолаборатории стали угрозой для всех стран СНГ. Их разработки, по его словам, создали опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что США возобновили строительство лабораторий на Украине. Находиться вблизи таких учреждений опасно из-за риска распространения патогенов, сообщили «Известия».
США
Совет безопасности РФ
Биолаборатории
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