Важное 25 апреля 2023, 14:35 США уличили в подготовке биологической войны против России и других стран Секретарь Совбеза Патрушев предупредил, что США готовят биологическую войну против России РИА «Новости»

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При разработке военных программ США использовали результаты специальных исследований. Секретарь Совбеза Николай Патрушев объявил на пленарном заседании научного совета, что американцы могут устроить биологическую войну против России и других стран мира, сообщил ТАСС.

Патрушев призвал ученых обратить пристальное внимание на западные биолаборатории и их разработки. По его словам, американские специалисты использовали результаты специальных исследований в своих военных программах, и это опасно для других государств.

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«Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств», — призвал секретарь Совбеза.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что американские биолаборатории стали угрозой для всех стран СНГ. Их разработки, по его словам, создали опасные прецеденты с точки зрения биологической безопасности.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что США возобновили строительство лабораторий на Украине. Находиться вблизи таких учреждений опасно из-за риска распространения патогенов, сообщили «Известия».