Общество 21 декабря 2022, 17:20 Россия не встанет на путь милитаризации экономики Президент Путин сообщил, что Россия не станет заниматься милитаризацией экономики РИА «Новости»

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Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики из-за нынешней геополитической ситуации. Об этом на заседании коллегии Минобороны сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не начнем заниматься милитаризацией экономики и страны. Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития этого не требует. Нам это не нужно, чтобы все это пошло в ущерб людям и социальной сфере», — заявил он.

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Президент отметил, что военную составляющую и вооруженные силы страны продолжат совершенствовать.

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«Мы будем делать это последовательно, без суеты, ритмично и спокойно. Решим наши цели в обороноспособности и те, которые поставлены в рамках специальной операции», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда стремилась стать частью так называемого цивилизованного мира, но «там ее не ждали».

Президент подтвердил, что после развала СССР попытки сблизиться с западным миром были, но тот захотел растащить и добить только что созданную страну.