Власть 21 декабря 2022, 16:42 Запад не позволил России стать частью «цивилизованного мира» Президент Путин уличил Запад в стремлении не пускать Россию в «цивилизованный мир» РИА «Новости»

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Россия хотела стать частью так называемого цивилизованного мира, но ее «не ждали». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

«Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира. И вот после развала Советского Союза <...> нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира», — отметил глава государства.

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Но, по словам российского лидера, Россию не ждали, несмотря на все усилия и попытки сблизиться с Западом.

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США и Европа предприняли попытки добить РФ, растащить вновь созданную страну. Для этого они привлекли международных террористов на Кавказе и начали брать все, что плохо лежит, промывая мозги жителям республик бывшего Союза. И прежде всего — на Украине.

Ранее Путин заявил о противостоянии России силам НАТО.