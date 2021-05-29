Глава NASA выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией по МКС

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил надежду на то, что Россия продолжит сотрудничество с США по Международной космической станции (МКС). Он отметил, что с нетерпением ждет возможности обсудить этот вопрос с российской стороной.

«Мы сотрудничали в космосе с тех пор, как построили вместе Международную космическую станцию. Россия является жизненно важным партнером по Международной космической станции, и я ожидаю, что Россия продолжит им быть. Я с нетерпением жду дискуссий по поводу продолжения этих замечательных отношений», — сказал Нельсон в ходе телефонного брифинга для журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По мнению директора NASA, во времена, «когда на поверхности Земли дела могут обстоять несколько более сложно, мы, как мне кажется, достаточно хорошо ладим друг с другом в космосе».

На прошлой неделе Илон Маск по приглашению Дмитрия Пескова подключился к российскому форуму «Новое знание» и 40 минут отвечал на вопросы молодежи. Он выразил восхищение достижениями РФ и выступил за выстраивание коммуникации между Россией и США. Эксперты посчитали, что Илон Маск сделал первый шаг для сотрудничества, ведь его заботит будущее всего мира.