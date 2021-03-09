Россия и Китай будут работать вместе над созданием лунной станции

Китай и Россия продолжили активное сотрудничество в области исследований Луны и дальнего космоса. В частности, речь идет о совместном строительстве лунной станции. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«По поручению правительств двух стран Китайское национальное космическое агентство и Роскосмос должны завершить подготовку и подписание Меморандума о взаимопонимании, сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», — сообщил он сайту «Интерфакс-Украина».

Как отметил Ханьхуэй, китайско-российское космическое сотрудничество имеет довольно долгую историю. К тому же, власти обеих стран уделяют этому вопросу большое внимание. За последние 30 лет стороны постоянно углубляли и расширяли области сотрудничества.

Более того, государства достигли отличных результатов в сфере дистанционного зондирования Земли, исследования Луны и дальнего космоса, в также в сфере электронных компонентных баз космического назначения и мониторинга космического мусора.

Командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд ранее заявил, что возможности, которые есть у России в космическом пространстве, вызывают опасения.