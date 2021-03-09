США заявили об угрозе России и Китая в космосе

Опасения вызывают возможности, которые есть у России в космическом пространстве. Такое заявление сделал командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.

По его словам, исходящая от этих стран угроза — очень серьезная.

«Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники», — сказал Реймонд в интервью газете The New York Times.

Он сравнил один из спутников РФ с матрешкой и предположил, что аппарат создали «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите».

Космическое командование США в декабре 2020 года заявило о том, что Россия испытывает ракету для уничтожения спутников. О предыдущих испытаниях Вашингтон говорил в апреле прошлого года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Штаты так пытаются оправдать свои планы по размещению оружия в космосе.

Оружие для уничтожения спутников разрабатывают в США и других странах, написало РИА «Новости». Штаты в 1985 году при помощи противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, которую запустили с истребителя F-15, сбили свой научный спутник Solwind. Американская корабельная противоракета SM-3 в 2008 году уничтожила военный спутник USA-193.

Россия же сейчас занята вопросом подготовки запуска космического аппарата на Венеру. Пуск запланирован на 2029 год.