Россия и ФРГ обменялись данными о геноциде в Жестяной горке в годы ВОВ

ФРГ и Россия обменялись данными о произошедшем в Жестяной горке во время ВОВ. Но новой информации о возможно живых причастных к геноциду пока нет. Об этом РИА «Новости» рассказал старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

«СК РФ через Генпрокуратуру направил сюда многочисленные документы о комплексе преступлений в Жестяной горке, однако они не дали никакой новой информации о, возможно, все еще живых в настоящее время людях. Мы также передали в Москву имеющиеся здесь материалы», — сказал Вилл.

Он добавил, что соответствующий запрос «в настоящее время еще открыт».

В конце марта Следственный комитет России объединил уголовные дела о жестокости нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР. Уголовные дела по поводу массового убийства в район деревни Жестяная Горка Новгородской области были открыты в разное время. В ходе карательных операций членами Зондеркоманды СС-10 «а» в Ейском детском доме были убиты около 200 человек.