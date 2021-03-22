Следком объединит дела о зверствах фашистов против мирного населения СССР

Следственный комитет России объединит уголовные дела о жестокости нацистов против мирного населения в одно — о геноциде народов СССР. Об этом заявил РИА «Новости» глава ведомства Александр Бастрыкин.

Уголовные дела были открыты в разное время по поводу массового убийства в район деревни Жестяная Горка Новгородской области, карательных операциях членами Зондеркоманды СС-10 «а» по уничтожению детей в Ейском детском доме. Тогда были убиты около 200 детей. Также дело об уничтожении советских жителей в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя.

Эти уголовные дела могут объединить вместе с делом о массовых убийствах мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, когда были расстреляны более 30 тысяч человек.

В начале марта умер умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев. Ему было 98 лет. Именно он работал над проектом Уголовно-процессуального кодекса России и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав жителей страны. Сухарев написал более 120 научных работ по проблемам борьбы с преступностью и формированию правосознания населения.