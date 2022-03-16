Samsung Pay останется в России

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay работает на территории России. Однако часть операций может оказаться недоступна для пользователей.

«Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации», — сказано в официальном Telegram-канале Samsung в РФ.

В компании добавили, что банкам России из-за ограничений международных платежных систем сейчас могут быть недоступны некоторые операции. В частности, денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Visa и Mastercard российских банков. Также проблемы могут возникнуть с выпуском новых билетов виртуальной карты «Тройка» через приложение «Метро Москвы».

Билеты, которые уже раньше выпустили и добавили в Samsung Pay, должны работать в московском транспорте. Все хорошо работает при оплате картами «Мир».