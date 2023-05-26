Общество 26 мая 2023, 16:02 России предсказали хорошее будущее Президент Путин заявил о хорошем будущем для России РИА «Новости»

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Будущее России обязательно станет хорошим благодаря четко поставленным задачам и выработанным путям их решения, а также большому количеству человеческих ресурсов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия».

При этом он отметил, что в среднесрочной перспективе отечественной экономике предстоит пережить ряд сложностей, но будущее все равно станет хорошим.

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«Есть проблемы, мы их видим, — в среднесрочной перспективе. Мы понимаем, что там происходит. Станкостроение, комплектующие — все понимаем. Но тем не менее цепочки восстанавливаются, работа идет», — заявил Путин.

Президент добавил, что если говорить о будущем, то у всех мировых игроков оно разное. Но перспективы России хорошие.

«Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы — прежде всего, людские», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что, несмотря на все козни недругов, страна осталась частью глобальной экономики, которая переживает глобальную трансформацию и формирование новых рынков, с которыми вполне можно вести дело.