России предрекли введение талонов на еду из-за роста цен

Из-за масштабного роста цен на продукты, российское правительство может ввести талоны на еду. Таким мнением поделился главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Он пояснил, что все зависит от ситуации на внешнем рынке. Поддержка экономики ведется за счет скупки финансовых активов центральными банками и «впрыскивания» денег в экономику. Из-за этого растут цены почти на все товары и на продовольственные в том числе.

«Наиболее правильно было бы введение продовольственных талонов для наиболее бедных слоев населения. Это лучше, чем просто раздача денег, так как они могут быть потрачены на другие товары», — сказал Миронов в беседе с Ura.ru.

Экономист также предположил, что в будущем на динамике цен на продукты скажется и европейский энергетический кризис.

На днях СМИ написали, что жители Чукотки пожаловались на дефицит продуктов. За лето-осень еду доставили в регион всего два раза. Местные жители месяцами живут без овощей, фруктов, молочных продуктов и яиц.